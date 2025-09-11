İzmir Bornova Egemenlik Mahallesi’ndeki bir kamyon garajında konteynerde çıkan yangın, bitişikteki kamyona sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Konteynerden kamyona sıçrayan alevler korkuttu
Konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bitişiğindeki 06 DFE 807 plakalı kamyona sıçradı. Bölge sakinleri, alevleri fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutu araştırılıyor.
Yangının nedeni araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer benzer durumlara karşı kamyon garajlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.