Bornova’daki kamyon garajında çıkan konteyner yangını, İzmir İtfaiyesi’nin müdahalesiyle 20 dakikada söndürüldü; can kaybı yaşanmadı.

Bornova’da konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kamyon garajındaki konteynerde yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına 2 arazöz ve 1 tonaj araç ile hızla müdahale etti.

Olay, Bornova Işıkkent’te saat 14.15 sıralarında başladı. İlk belirlemelere göre yangın, yedek kamyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı ve alevler bitişikteki kamyonun dorsesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli çalışması sonucunda yangın yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.