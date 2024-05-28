Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinliklerde kursiyerler, piyano, keman, gitar, vurmalı çalgılar, kanun, halk oyunları, zumba, latin dansları ve bale gibi alanlarda öğrendikleri bilgileri sahnede sergiledi.

Muhteşem performanslar büyük beğeni toplarken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de kursiyerlere horon teperek eşlik etti.

"Kurslarımızın kapasitesini arttıracağız"

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eşki, şunları söyledi: "Benim de içinden geldiğim Bornova Belediyesi Kültür Müdürlüğü için bu gece çok özel. Bir yıllık bir çabanın neticesinde ortaya çıkan çok güzel bir gösteriyi izliyoruz. 17 branşta 2 bin 500 öğrencimize hem kurs veriyoruz. Daha önce yarı zamanlı çalışan eğitmenlerimizi 1 Haziran'dan itibaren tam zamanlı görevlendirme kararı aldık. Böylece daha fazla kurs düzenleyeceğiz. Daha çok öğrenciye daha çok vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.

Etkinlikler Haziran'da da devam edecek

Kursiyerlerin eserlerinin sergileneceği ve çocukların türküler seslendireceği etkinlikler de Haziran ayında gerçekleşecek.

10-14 Haziran: El sanatları, resim, fotoğrafçılık, seramik ve çini bezeme eserleri Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde sergilenecek. (Saat 16:00)

13 Haziran: Çocuklardan Türküler Konseri, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda (Saat 20:30)