Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bir ziyarette Bornova'yı ziyaret etti. Bu buluşmada, iki şehir arasında güçlü ilişkilerin temelleri atıldı.

"İlişkilerimizi daha ileriye taşımak istiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Lefkoşa heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kurumsal olarak ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adını ilçemizdeki bir parka vermeyi planlıyoruz" dedi.

"Başkan Ömer Ekşi'yi Kıbrıs'ta ağırlamak istiyoruz"

Harmancı ise Bornova ziyaretini değerlendirerek, "Bornova’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret çok keyifli ve verimli geçti. Bu antik kentin kültürel zenginliklerini görmek ve Bornova Belediyesi’nin örnek projelerini yerinde incelemek çok yararlı oldu. İlişkilerimizin gelişmesi adına Sayın Başkan Ömer Eşki’yi en kısa sürede Kıbrıs’ta ağırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin makamında başladı ve Kurtuluş Savaşı'nın simgesel alanlarından biri olan Belkahve'deki Ata Anı Evi'ni ziyaret etti. Daha sonra heyet, İzmir’in tarihi Yeşilova Höyüğü'nde sürdürülen kazıları ve Bornova Belediyesi'nin Ziyaretçi Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin son durağı ise Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Vedat Dalokay Kent Market Şubesi oldu.