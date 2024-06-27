Büyükpark'ta kurulan dev ekran etrafında toplanan Bornovalılar, Türkiye'nin zaferini coşkuyla kutladı. Uzatma dakikalarında gelen golle büyük sevinç yaşayan ve tezahüratlarla destek veren vatandaşlar, ilçeyi bayram yerine çevirdi.

Türkiye'nin EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçından galip ayrılmasıyla birlikte Bornova’da da büyük bir sevinç yaşandı. Başkan Eşki, Türk Milli Takımı'nın son 16'ya kalmasının mutluluğunu dile getirirken, 2 Temmuz'daki Avusturya maçında da aynı coşkuyu yaşamak için umutlu olduklarını belirtti.