Bornova Belediyesi, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir yarıyıl tatili sunmak için “Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi” etkinliği düzenledi. 8-12 yaş arası çocuklar sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak keyifli bir deneyim yaşadı.

Bornova Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. "Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, 8-12 yaş arasındaki çocuklar EVKA-3 Mutfak Atölyesi’nde bir araya gelerek sağlıklı tarifler hazırlama fırsatını buldu.

Uzman şeflerden pratik tarifler ve eğlenceli anlar

Uzman şeflerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, minik şefler hamburger ve çıtır kroket gibi sağlıklı atıştırmalıklar hazırladı. Etkinlik boyunca çocuklara ev yapımı limonata ikram edildi. Katılımcılar, yeni tarifler öğrenerek mutfak becerilerini keşfetme imkânı buldu ve keyifli bir deneyim yaşadı.

Eğlenceli olduğu kadar eğitici bir deneyim sunuyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin eğlenceli olduğu kadar eğitici bir deneyim sunduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu tür atölyelerle onların sosyal becerilerini geliştirmeyi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bir sonraki etkinlik: 4-8 yaş grubu için devam ediyor

Atölye programı, önümüzdeki hafta 4-8 yaş grubu ile devam edecek. Bu sayede daha fazla çocuğun bu keyifli ve öğretici deneyimden faydalanması hedefleniyor.