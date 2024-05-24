Bornova Belediyesi'nin sunduğu hizmetler arasında yer alan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, ilçenin dört bir yanındaki miniklere keyifli anlar yaşatıyor. Doğanlar'da düzenlenen özel etkinliklerden biri olan Çilek Şenliği, çocuklar ve anneleri bir araya getirdi.

Keyifli anlar Çilek Şenliği'nde

Bornova Belediyesi'nin Atatürk Çağdaş Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar ve anneleri, müzikler eşliğinde dans edip eğlenirken aynı zamanda çilek fidanlarını toprakla buluşturdu. Merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, çizim, boyama ve makas becerilerini geliştirecek çalışmalar yaptı.

500'den fazla çocuk yararlanıyor

Bornova Belediyesi'nin 12 farklı noktasında hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, 3-6 yaş arası 500'den fazla çocuğa hizmet sunuyor.