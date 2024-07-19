Bornova Belediyesi, ilçenin en hareketli bölgelerinden Küçükpark’ta moto kuryelerin trafik sıkışıklığına neden olmalarını önlemek ve onların daha rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Kazım Dirik Mahallesi'nde yer alan Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı içinde moto kuryelere özel bir park alanı, tuvaletler ve büfe yapımına başlandı.

Başkan Eşki’den açıklama

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları yerinde takip ederken Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı’nı adına yakışır bir hale getireceklerini belirtti. Eşki, "Hem güzel ve güvenli bir park, hem de moto kuryelerin rahatça dinlenebilecekleri bir alanı kısa sürede tamamlamak üzere planladığımız projeyi başlattık, kısa sürede de tamamlayacağız. Böylece Küçükpark’ta hem araç ve yaya trafiğine neden olan sorunlar ortadan kalkmış olacak hem de moto kuryeler rahat ve güvenli bir ortama kavuşacak" dedi.

Moto kuryelerin rahatı için

Moto kuryelerin zor koşullarda çalıştığını vurgulayan Başkan Eşki, adaylık sürecinde kuryelerin sorun ve ihtiyaçlarını dinlediğini belirtti. "Kurye arkadaşlarımız, aldıkları siparişi yerine ulaştırmak için hızlı bir çalışma içindeler. Üstelik bekleyecekleri bir alanları hatta tuvaletleri bile yok. Park içinde yapacağımız düzenlemeyle kurye arkadaşların güneşten, soğuktan ve yağmurdan korunup dinlenebileceği kapalı bir alan oluşturacağız. Burada çay, kahve ve çorba imkanıyla birlikte kendilerine ait bir tuvaletleri olacak" diye konuştu.

"Ölüler Parkı" yenileniyor

Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı’nda yapılacak düzenlemeler sadece moto kuryelerle sınırlı kalmıyor. Musevi Mezarlığı'nın bitişiğinde yer aldığı için halk arasında 'Ölüler Parkı' olarak bilinen alanda, çocuk oyun alanı ve hayvan gezdirme alanı da yenilenip, peyzaj çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda park baştan aşağı yenilenerek daha modern ve kullanışlı bir hale getirilecek.