Uluslararası Müzecilik Derneği tarafından, Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Müzede An” Fotoğraf Yarışması için başvuru süreci başladı. Yarışmaya katılım ücretsiz ve herkese açık.

Yarışmanın amacı; müze salonlarında ya da antik kentlerde yakalanan, mekânın tarihi dokusunu insanın iç dünyasıyla buluşturan anları fotoğraf sanatıyla ölümsüzleştirmek. Katılımcılar, 15 Mayıs 2025 tarihine kadar yarışmaya başvuru yapabilecek.

Jüride deneyimli isimler yer alıyor

Fotoğraflar; gazeteci, şair ve koleksiyoner Sunay Akın, fotoğraf sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu ve savaş muhabiri Coşkun Aral tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme; “anı yakalama gücü, özgünlük ve teknik yeterlilik” kriterlerine göre yapılacak.

Ödüller ve sergi

Yarışmada dereceye giren katılımcılar; Kodak, Fujifilm ve Polaroid marka fotoğraf makineleri ile ödüllendirilecek. Ödül töreni, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü’nde yapılacak. Ayrıca, ödüllü ve seçilen fotoğraflar tarihi mekân içindeki Galeri Hamam Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

Başkan Eşki: “Kent belleğimizi zenginleştireceğine inanıyorum”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yarışmanın kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir fotoğraf, bin kelimeye bedeldir derler. Ancak bir müze fotoğrafı hem geçmişi hem de bugünü bir araya getirebilir. ‘Müzede An’ yarışmasının hem tarihi mekânlara duyarlılığı artıracağına hem de kent belleğimizi yeni nesil bir bakışla zenginleştireceğine inanıyorum. Sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”