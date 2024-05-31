Başkan Ömer Eşki, gün doğmadan başladığı mahalle ziyaretleriyle, asfalt, beton, temizlik ve zabıta denetimi gibi pek çok konuda kısa sürede çözüm üretti. Bu hızlı ve etkin çalışma, Bornovalılardan büyük takdir topladı.

Hızlı Çözüm ve Memnuniyet

Başkan Eşki, sabahın erken saatlerinde başladığı ziyaretlerde, mahallelerin muhtarları ve sakinleriyle birebir görüşerek taleplerini dinledi. Hem köylerde hem de merkez mahallelerde yapılan incelemeler sonucunda, kısa sürede çözüm üretilebilecek sorunlar hızla giderildi. Daha detaylı hazırlık ve eşgüdüm gerektiren hizmetlerin planlaması ise hızla yapıldı.

Anında Tespit Hızlı Çözüm

Başkan Eşki, ziyaretlerini başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirerek, talep edilen hizmetlerin ön inceleme süreçlerini aynı gün içinde tamamladı. Bu sayede hizmetlerin vatandaşla buluşması hızlandı. Asfalt ve beton serim çalışmalarından futbol sahası ve spor alanlarının yapımına, pazaryerlerindeki temizlik sorunlarının giderilmesinden sokak aydınlatmalarına kadar birçok konuda yatırımlar hızla Bornovalılarla buluşturuldu.

Başkan Eşki, adaylık döneminde Bornovalılara büyük bir değişim vaat ettiklerini hatırlatarak, "Ne mutlu ki sokakta aldığımız geri dönüşler, bu değişimin Bornovalılar tarafından da hissedildiğini gösteriyor. Sokaklarımız artık daha temiz, parklarımız bakımlı ve pazar yerlerimiz onarılıyor. Hemen her köşede bir yol tamiri ya da asfalt serimi ile karşılaşabilirsiniz. Amacımız, sorunları ve beklentileri en küçük bileşenine kadar değerlendirip mümkün olan en hızlı çözümü üretmekti" dedi.

Ziyaretler sürüyor

Başkan Eşki, 40 günlük kısa bir süre içinde tüm mahalle ziyaretlerini tamamladıklarını ancak gelecek 5 yıl boyunca bu ziyaretlere hiç ara vermeyeceklerini belirtti. "Halkımızın her zaman yeni ihtiyaçları ve talepleri olacak, bu dinamik bir süreç. Halkımızın iradesiyle geldiğimiz bu görevi en iyi biçimde yapmanın gayreti içindeyiz. Hızlı ve etkin olmak çabamız devam edecek" ifadelerini kullandı.