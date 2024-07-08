Bornova Belediyesi, sabah erken saatlerde işe gidenlerin içini ısıtmak için sıcak çorba dağıtımına başladı. Bu uygulama, Yeşilova son durak, Abdi İpekçi Caddesi ile Kemalpaşa Caddelerinin kesiştiği köşe ve Çamdibi Kapalı Pazaryeri önü gibi yoğun bölgelerde gerçekleştiriliyor.

Güne sıcak bir başlangıç

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sabah 06.00 - 08.00 saatleri arasında çalışanların servis beklediği duraklarda sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Bu uygulama, özellikle kahvaltı yapmaya vakit bulamayan emekçilere büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Eşki ilk çorbayı dağıttı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın ilk gününde çorba kazanın başına geçerek çalışanlara çorba dağıttı. Başkan Eşki, mesaiye hazırlanan emekçilerle sohbet etti ve onların memnuniyetini yerinde gözlemledi.

"Sıcak elimiz herkese uzanacak"

Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın sadece bir öğrenci kenti olmadığını, aynı zamanda işçilerin de yoğun olduğu bir yer olduğunu belirtti. İzmir'in en büyük sanayi sitelerinin Bornova'da bulunduğunu hatırlatan Başkan Eşki, her gün binlerce işçinin sabah erken saatlerde mesaiye gittiğini söyledi. Eşki, "Bornova Belediyesi olarak, çoğu kahvaltı yapmaya bile zaman bulamayan emekçi kardeşlerimize sabah ikramında bulunmak istedik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla benzeri hizmet ve uygulamaları arttırarak devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.