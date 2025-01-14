Bornova'da Sürdürülebilir Arıcılık Için Adım Atılıyor

Bornova Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği Arıcılık Eğitimi ile arıcılığı geleceğe taşımaya devam ediyor. Eğitim, katılımcıların bilinçli ve sürdürülebilir arıcılık yapmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim sonunda, katılımcılara arı kovanı ve arıcılık malzemeleri hediye edilecek. Son bir yıl içinde, Bornova Belediyesi Başkanı Ömer Eşki’nin liderliğinde arıcılığı geliştirmek için önemli projeler hayata geçirildi. Bu projeler arasında sertifikalı ana arı yetiştiriciliği eğitimi, bal dağıtımı ve lavanta ekimi gibi faaliyetler yer alıyor.

Katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunulucak

9. kez düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Eğitimi, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde başladı. Üç ay sürecek bu eğitim, Ziraat Yüksek Mühendisi Üzeyir Karaca tarafından verilecek. Eğitim, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak bilinçli ve sürdürülebilir bir arıcılık anlayışı kazandırmayı amaçlıyor. Kursiyerlere, eğitimi başarıyla tamamladıklarında arı kovanı ve arıcılık malzemeleri verilecek.

Başkan Eşki: "Doğa ve yerel üretim önceliğimiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin doğayı koruma ve yerel üretimi destekleme misyonuyla arıcılık projelerine büyük önem verdiğini belirtti. Başkan Eşki, "Arılar, doğanın en önemli işçileridir ve sürdürülebilir tarım ile doğa dostu üretim için vazgeçilmezdir. Arıcılığı teşvik ederek hem yerel ekonomiye hem de çevremize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.