Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bornova Erzene Mahallesi’nde 190 hektarlık alanın imar planını değiştirerek tarım ve zeytin arazisinin konut yapılmasına açılmasını sağladı. Yaklaşık 30 dönümlük bölüm ise kamulaştırma alanı olarak planlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Bornova Belediye Başkanı Eşki’den sert eleştiriler

Başkan Ömer Eşki, planın 318 Bornovalının arazisine haksızlık yaptığını belirterek, “Üç büyük firma tarlalarına %1 zayiatla %99 konut alanı alırken, Bornovalıların arsalarına %57’ye varan zayiat çıktı. Kamunun ortak alanları da Bornovalıların arazisine planlandı” dedi.

3 firma toplam 115,7 dönüm arazi topladı

Bakanlığın planı kapsamında arazileri toplayan firmalar:

Batıçim (Alanın %80'i)

Ergörgülü İnşaat A.Ş

GRE İnşaat A.Ş

Toplamda 115,7 dönüm araziye sahip olan bu firmalar, planla birlikte 1.041 daire yapabilecek kapasiteye ulaştı. Buna karşılık, 318 Bornovalıya yalnızca 194 daire düşüyor.