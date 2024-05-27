Başkan Eşki, yapılacak çalışma ve yatırımlarla üreticilere destek olacaklarını ve vatandaşları doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturacaklarını ifade etti.

Üreticiye Destek ve Sağlıklı Gıdalara Erişim

Başkan Eşki, tohumdan gübreye ve canlı hayvana verecekleri desteklerle üreticilerin yanında olacaklarını vurguladı. “Tarlada ürün bırakmayacağız. Vatandaşları doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturacağız,” dedi. Ayrıca, eski köy yerleşimlerinde yaşayan insanların köy kimliğinin ve geleneksel yaşamlarının korunması gerektiğini belirtti. "Çocuklarımıza toprağa basabilecekleri alanlar bırakmak istiyorsak rantı değil, doğal yaşamı tercih etmemiz gerekiyor," diye ekledi.

Tarım ve Hayvancılıkta Gelişim İçin Yatırımlar

Başkan Eşki, Bornova’nın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin kırsal mahalle statüsü ile daha kolay harekete geçirileceğini düşündüğünü belirtti. Pınarbaşı narı ve ayvasının yok olma tehlikesine dikkat çeken Eşki, Bornova’nın coğrafi işaret tescilli ürünleri olan Kınalı Bamya ve Misket Üzümü’nü yaşatma ve yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üreticilere Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Başkan Eşki, yerel üreticilere atalık tohum, fide, fidan, gübre, küçükbaş hayvan, arı, kümes ve tavuk desteği sağlanacağını açıkladı. Ayrıca çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verileceğini belirtti. “Tarlada mahsul bırakmayacağız, yani üretici pazarlama sorunu yaşamayacak. Yetiştirdiği ürünü kooperatiflerimiz aracılığıyla kazanca dönüştürecek,” dedi. Bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeniden hayata geçirilecek Dost Marketlerin raflarında da yer alacak.

Kırsalda İstihdam ve Ekonomik Gelişim

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle köylerde yaşayan insanların Bornova’nın merkezine göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Eşki, kırsaldaki istihdam olanaklarını artırarak bu durumu tersine çevirebileceklerini ifade etti. “Seracılık faaliyetlerini geliştirebilir ve bir mantar işletmesi açabiliriz. Tüm bunlarla köylerimizi modern yaşamla uyumlu hale getirmemiz gerekiyor ki bölgede yaşayan insanlar şehre gelme ya da göç etme ihtiyacı duymasın,” diye konuştu.