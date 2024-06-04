Nazım Hikmet'in yazdığı, Azat Serhat Koca'nın yönettiği "İnsan Manzaralarından Memleketim" oyunuyla göz dolduran gençlik kursiyer grubu ayakta alkışlanırken, çocuk, yetişkin ve personel gruplarının oyunları da Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenmeye devam ediyor.

Her sezon büyük ilgi görüyor

Her sezon sonunda kursiyer gruplarının oyunlarıyla Bornovalı sanatseverlerin karşısına çıkan BBŞT, bu yıl da büyük ilgiyle takip ediliyor. Kursiyerler, bir yıllık emeklerini birbirinden güzel oyunlar aracılığıyla sergileme imkanı bulurken, Mayıs ve Haziran aylarına yayılan program tiyatroseverleri de buluşturuyor.

Gelenek devam edecek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT'nin İzmirlinin sanatla buluşması için çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "İzmir'in en eski şehir tiyatrosu olan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun en önemli özelliklerinden biri de yeni oyuncular yetiştirmesi. BBŞT kursiyerleri, bugün ülkenin her köşesine yayılmış, bu sanatı sevdirmeye çalışıyor. Bu geleneğin devam etmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Devam Eden Oyunlar

Yetişkin kursiyer oyunu "Maymun Davası": 11-12-13-14 Haziran günlerinde saat 20.30'da

Çocuk kursiyer oyunu Sakarca: 8-9 Haziran saat 11.00-13.00 saatlerinde

Yetişkin kursiyer oyunu "Macbeth": 7-8 Haziran saat 20.30'da

"İnsan Manzaralarından Memleketim": 3 Haziran'daki ilk gösteriminin ardından, 4-5-6-10-11-12-13 Haziran tarihlerinde saat 19.00'da Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde