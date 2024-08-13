Bornova’da Trafik Rahatlatma Projesi Başladı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Merkez'deki trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla önemli bir adım attı. UKOME ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, kısa süre içinde çeşitli düzenlemelere gidileceğini duyurdu.

Merkez Pazaryeri’nde yeni düzenlemeler

Başkan Eşki, trafik sorununu çözmek için ilk olarak Merkez Pazaryeri çevresindeki 554 Sokak'ta detaylı incelemelerde bulundu. Haftada iki gün Pazar alışverişinin yapıldığı saatlerde park eden araçların neden olduğu sıkışıklığı azaltmak için, sokakta refüj yapma kararı alındı. Bu düzenleme ile park eden araçların oluşturduğu engeller ortadan kaldırılacak ve trafiğin akışı sağlanacak.

Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nin yanındaki taksi durağında da düzenlemeler yapılacak. Bekleme alanının yeniden düzenlenmesi, taksi trafiğinin akışını rahatlatmayı ve bölgede oluşan trafik tıkanıklığını azaltmayı hedefliyor.

Küçükpark ve çevresindeki çalışmalar

Küçükpark ve çevresindeki trafik düzenlemeleri de değerlendirildi. Bu bölgedeki trafik akışının iyileştirilmesi ve yoğunluğun azaltılması için çeşitli çözümler üzerinde çalışılacak. Başkan Eşki, bu düzenlemelerin, hem eğlence merkezlerinin hem de çevredeki önemli yapılarının yarattığı yoğunluğu dengeleyeceğini belirtti.

Başkan Eşki, Bornova’nın tüm mahallelerinde trafik sorunlarına kapsamlı çözümler üretmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti. Eşki, “Bornova Merkez’deki trafik yoğunluğunun büyük bir kısmı, Küçükpark gibi eğlence merkezleri ve Merkez Pazaryeri gibi yoğun bölgelerin etkisiyle oluşuyor. Bu nedenle, trafik rahatlatma çalışmalarımızı konunun tüm yetkilileriyle birlikte yürütüyoruz. En kısa sürede gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız” dedi.