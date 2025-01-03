Bornova Belediyesi, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolları daha kullanışlı hale getirmek için kapsamlı bir yenileme projesine imza atıyor. Anadolu Lisesi Kavşağı'nda başlatılan çalışmalarla, bölgedeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmayı amaçlayan belediye, bu projeyi Ocak ayında tamamlamayı hedefliyor. Köprü üzerine yapılacak döner kavşak ile Karacaoğlan, Kazım Dirik ve Yunus Emre Mahalleleri arasındaki bağlantı güçlendirilecek.

Trafik tıkanıklığı tarih oluyor

Proje kapsamında köprü üzerine inşa edilecek döner kavşak, Karacaoğlan, Kazım Dirik ve Yunus Emre Mahalleleri arasında daha güçlü bir bağlantı sağlayacak. Bu düzenlemeyle bölgedeki trafik akışı rahatlatılacak, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan tıkanıklık sorunları çözülecek.

"Trafik sorununa köklü çözümler getiriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kavşak çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, projenin ilçedeki trafik düzenlemelerinin ilk adımı olduğunu belirtti. “Buradaki trafik sorunu uzun zamandır gündemimizdeydi. Şimdi bu projeyle önemli bir adım atıyoruz. Diğer trafik düzenlemeleri de sırada, ilçemizdeki ulaşımı daha akıcı hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.