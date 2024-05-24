İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüpheli iki kişinin ellerindeki uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin Evka3 Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında, narkotik köpeği Aysar'ın da desteğiyle 10 kilogram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi yakalanırken, diğer şüphelinin arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.