Palet fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle yayılarak Bornova Belediyesi'ne ait fidanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu Can Dostlar Yerleşkesi'nin bir kısmını da etkiledi.

Can dostlar yerleşkesi kısmen yandı

Hasta sokak hayvanlarının tedavi edildiği merkezde mamaların ve çeşitli malzemelerin bulunduğu iki depo tamamen yanarken, alevler hasta hayvanların tedavi edildiği ve gözlem altında tutulduğu binalara kadar ulaştı. Yaklaşık 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak, Bornova Belediyesi personellerinin üstün gayretiyle tamamen boşaltıldı. Sokak canları, hiçbir zarar görmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'ne götürüldü.

Yangına İtfaiye ve helikopterler müdahale etti

Pınarbaşı'nda başlayan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Bornova Belediyesi ve çevre ilçelerin belediyelerinden de çok sayıda tanker, araç ve personel ile müdahale edildi. Aynı saatlerde Manisa yolu Bornova girişindeki ormanlık alanda çıkan yangına ise hem karadan hem de havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri ile müdahale edildi.

Can dostlarına zarar gelmedi

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangınların söndürülmesi ve tahliye çalışmalarının ardından her iki bölgede de incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, "Yangın haberini alır almaz tüm ekiplerimizle hemen bölgeye gelerek can dostlarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Tek tesellimiz Can Dostları Yerleşkemizde hiçbir hayvanın zarar görmemesi. Fidanlığımız ise ne yazık ki tamamen yandı. Üzücü bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.