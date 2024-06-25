Seçim öncesi yarı zamanlı çalışan eğitmenlerle bir araya gelerek, tüm çalışanlara iş güvencesi sağlanacağı sözünü veren Başkan Eşki, "Tüm arkadaşlarımız Bornovalılara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyor, ben de sorumluluğumu yerine getireceğim. Hep birlikte daha çok ama daha mutlu çalışacağız" dedi.

Göreve başlar başlamaz 1 Haziran'da yarı zamanlı çalışan tüm personeli tam zamanlı kadroya alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Hobi beceri edindirme ve spor kurslarımız, Bornovalıların kendilerini geliştirdikleri ve mutlu zaman geçirdikleri alanlar. Ekonomik zorluklar içinde yaşadığımız bu dönemde, bu tür alanları artırmaya ve insanlara rahatlayabilecekleri ortamlar yaratmaya çalışacağız. Şimdi tüm kadromuzun tam zamanlı olmasıyla eğitim saatlerini artıracağız ve eğitim alanlarını çeşitlendireceğiz. Bornovalılara hayırlı olsun" dedi.