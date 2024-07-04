Bornova Belediyesi, yaz aylarında spor yapmayı teşvik etmek amacıyla düzenlediği yaz spor okulları kapsamında yüzme kurslarıyla dikkat çekiyor. İlçe genelindeki yarı olimpik havuzlarda gerçekleştirilen kurslar, özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi görüyor.

Bornova Belediyesi, Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde bulunan 4 yıldır kapalı olan yarı olimpik açık yüzme havuzunu yenileyerek hizmete açtı. Aynı tesis içindeki kapalı yarı olimpik havuz ve çırpınma havuzları da yaz dönemi yüzme kurslarında aktif olarak kullanılıyor. Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ise diğer bir kurs merkezi olarak hizmet veriyor. Toplamda 630 Bornovalı, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği yüzme kurslarına katılıyor. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu 9-17 yaş arası çocuklar ve gençler oluştururken, yetişkinler de bu imkândan yararlanıyor. Haftada iki gün düzenlenen kurslar, Eylül ayına kadar devam edecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde yenilenen havuzda eğitim alan çocukları ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Eşki, yaz aylarında en çok tercih edilen spor dallarından birinin yüzme olduğunu belirtti. Ayrıca, önümüzdeki süreçte yeni havuz projelerinin de hayata geçirileceğini müjdeledi.