Bornova Belediyesi, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ederek hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla “Bölgesel Muhtarlar Toplantıları” düzenlemeye devam ediyor. Yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen bu buluşmalar sayesinde muhtarlar, mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını doğrudan belediye yönetimine iletebiliyor.

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantılara, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Veterinerlik İşleri gibi kritik müdürlüklerin yöneticileri de katılıyor. Böylece, iletilen sorunlara yerinde ve hızlı çözümler üretilebiliyor.

Bornova’nın 45 mahallesindeki muhtarların katıldığı toplantılar her ay 5 bölge halinde gerçekleştiriliyor. Bu model sayesinde mahallelerdeki ihtiyaçlar önceliklendirilerek belediyenin iş planları güncelleniyor ve hizmet kalitesi yükseliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıların Bornova için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Muhtarlarımız, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi görüyor. Onların mahallelerinden aktardığı görüş ve talepler, bizler için yol gösterici oluyor. Daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bornova’yı hep birlikte inşa ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Bölgesel Muhtarlar Toplantıları, Bornova Belediyesi’nin katılımcı yönetim vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Vatandaşların beklentilerini doğrudan yönetime taşıyan bu buluşmalar sayesinde sorunlara ortak akılla yaklaşılırken, çözüm süreçleri hızlanıyor.

Bornovalılar, bu uygulama sayesinde mahallelerindeki ihtiyaçların daha kısa sürede karşılandığını ve belediye hizmetlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

Bornova Belediyesi, düzenli muhtar toplantılarıyla hem yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hem de mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.