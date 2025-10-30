Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla ülkenin çeşitli vilayetlerinde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali, İzmir’de devam ediyor. Pek çok kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği, Kültür Yolu Festivali, İzmirlileri sanat ile buluşturmaya devam ediyor.

Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserleri, İzmirliler ile buluşuyor. Nesrin Sipahi, Gönül Akkor ve Belkıs Özener gibi önemli sanatçıların seslendirdiği, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik’ten seyretmeye alışkın olduğumuz eserler, yeniden dile geliyor.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, İzmir’in Bornova İlçesinde bulunan Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi’nde “Yeşilçam Şarkıları” sahnelenecek. Sergin Kaya ve Mustafa Uğur’un solist olduğu konser, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından gerçekleşecek.