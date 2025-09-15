İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’da kentin deprem riskini ortaya koymak amacıyla başlattığı mikrobölgeleme çalışmalarını tamamladı. 7 bin hektarlık alanda yapılan çalışmalarla bölgenin zemin yapısı ayrıntılı biçimde belirlendi.

7 bin hektarlık alan incelendi

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bornova Ovası ve çevresi mercek altına alındı. İlçenin yer altı haritası çıkarılırken, derinliği 40 kilometreye ulaşan bin 375 sondaj kuyusu açıldı.

32 bin deney yapıldı

Sondajlardan alınan zemin ve kaya örnekleri, Egeşehir Laboratuvarı’nda detaylı olarak incelendi. Yapılan testler kapsamında 22 bin zemin mekaniği ve 10 bin kaya mekaniği deneyi gerçekleştirildi. Böylece toplamda yaklaşık 32 bin deney tamamlanarak zeminin fiziksel, statik ve dinamik koşullardaki davranışları belirlendi.

Deprem riskine ışık tutacak

Mikrobölgeleme etütleri sonucunda elde edilen bilimsel veriler, Bornova’daki zeminlerin ayrıntılı sınıflandırılmasını sağlayacak. Bu bilgiler, imar planlarının hazırlanmasına ve deprem riskini azaltmaya yönelik uygulamalara yön verecek. Çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporların, İzmir’in Deprem Master Planı’na da katkı sunacağı ifade edildi.