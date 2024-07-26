İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, geniş yeşil alanları ve çeşitli spor tesisleri ile dikkat çekiyor. Bu popüler rekreasyon alanına toplu taşıma kullanarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İşte size Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na gitmek için kullanabileceğiniz toplu taşıma seçenekleri ve en yakın duraklar hakkında detaylı bilgiler. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, İzmir’in hem doğal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, geniş kapsamlı bir park olarak öne çıkıyor. Spor yapma, dinlenme, sosyal etkinlikler düzenleme ve kültürel aktiviteler için ideal bir mekan olan bu park, şehrin yeşil kalbi olarak her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bakım ve temizlik ile park, her zaman erişilebilir ve kullanışlı durumda tutuluyor.

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Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na toplu taşıma ile ulaşım ve durak bilgileri

Otobüs hatları: 330: Bostanlı İskelesi - Evka3 metro 338: Bornova metro - Salhane aktarma 534: Bayraklı şehir hastanesi - Halkapınar metro 559: Bayraklı toplu konutları - Evka3 metro 568: Evka-4 - Bornova metro 214: Evka3 metro - Kemer aktarma 328: Bornova metro - Salhane aktarma 498: Bornova metro - Halkapınar metro 515: Tınaztepe - Evka3 metro

Metro: İzmir metrosu - Evka 3 - Kaymakamlık hattı



Aşık Veysel Rekreasyon Alanı hakkında bilgiler

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan geniş ve kapsamlı bir park olarak, kentteki sakinler için bir kaçış noktası sunuyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak, sosyal etkinlikler düzenlemek ve çeşitli spor faaliyetleri yapmak isteyenler için ideal bir mekan olan bu park, halk arasında Bornova Aşık Veysel Parkı olarak da bilinmektedir. Ancak resmi adı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'dır. Ekim 2020’de tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti gibi modern imkanlar sunmaktadır.

Parkın Özellikleri

Alan ve Yapılar: Büyüklük: 231 dönüm (yaklaşık 231.000 m²) Amfi Tiyatro: 5.000 kişilik kapasiteye sahip, kültürel etkinlikler ve konserler için kullanılıyor.

Buz Pateni Sahası: 12.000 m² büyüklüğünde, buz hokeyi salonu tribünleri de bulunuyor.

Yarı Olimpik Havuz: 3.200 m²’lik alanı kapsıyor, su altı ragbisi, triatlon ve sutopu antrenmanlarına uygun.

Bisiklet ve Yürüyüş Yolları: 1.500 metre uzunluğunda, spor yapma olanağı sunuyor.

Spor Alanları: Üç basketbol sahası, iki tenis sahası ve bir mini futbol sahası bulunuyor.

Suni Gölet: 1.500 m² büyüklüğünde, ziyaretçiler göletteki kazları gözlemleyebilir.

Otopark: 641 araç kapasiteli, park sorunu yaşamadan ziyaret edilebilir.

Kafeterya: 200 kişilik kapasiteli, ihtiyaçlar için hizmet veriyor.

Dinlenme Alanları: Seyir terasları ve oturma alanları mevcut.



Çocuk ve yetişkin aktiviteleri: Çocuk oyun alanları: Farklı yaş gruplarına hitap eden oyun alanları mevcut.

Açık Hava Spor Aletleri: Farklı spor aktiviteleri için çeşitli aletler.

Yürüyüş-Koşma Parkuru: Hem koşu hem de yürüyüş için uygun alanlar.





Aşık Veysel ve Parkın kültürel anlamı

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Türk halk ozanı Aşık Veysel’in anısını yaşatmak amacıyla tasarlanmıştır. Parkın girişinde Aşık Veysel’i simgeleyen bir heykel bulunuyor. Heykel, bir ağacın gövdesine benzeyen formu ile sanatçının dünyayı gönül gözüyle gördüğünü betimliyor. Heykelin göğsüne vuran ışıklandırma, sanatçının düşünce dünyasının her koşulda açık olduğunu simgeliyor. Heykelin yanındaki mermer kaide üzerinde “Benim sadık yarim kara topraktır” dizesi yer alıyor.



Doğal ve kültürel güzellikler

Park, doğal güzellikleri ve kültürel öğeleri bir arada sunuyor. Mevsime göre değişen çiçekler ve ağaçlar, parkın her mevsimde farklı güzellikler sunmasını sağlıyor. Park içindeki gölet, ördekler ve kazlar ile sakin bir atmosfer sunuyor. Ayrıca küçük konserler ve kültürel etkinlikler için bir alan mevcut.

Güvenlik ve erişim

Parkın güvenliği, 24 saat boyunca aydınlatma ve güvenlik noktalarıyla sağlanıyor. Otopark alanı ve çeşitli hizmetler, ziyaretçilerin konforunu ön planda tutuyor. Park, çeşitli acil durumlarda toplanma alanı olarak da kullanılabiliyor.