İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Olay, 12 Ağustos tarihinde meydana geldi.

Kurşunlama olayının detayları

Bornova'daki oto galeri, içindeki iki satışa hazır otomobil ile birlikte kurşunlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliler Ş.A. ve E.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O anlar güvenlik kamerasında görüldü

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli bir kişinin iş yerini kurşunladıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı ve bir süre sonra tekrar gelerek ikinci kez ateş açtığı anlar yer alıyor.