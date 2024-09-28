İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından cinayet zanlısı F.O. tutuklandı. Olay, 27 Eylül 2024 tarihinde, saat 09.10 sıralarında Ergene Mahallesi'nde gerçekleşti. Kıraathaneye çay içmeye giden Hüseyin Esmer (40), husumetlisi F.O. tarafından takip edildiğini fark etti ve içeriye doğru kaçmaya çalıştı.

Silahlı Saldırı ve Sonrası

F.O., Esmer’in kaçmasına aldırış etmeyerek tabancasıyla 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Esmer, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Esmer, hayatını kaybetti.

Zanlı Teslim Oldu

Olayın ardından F.O., silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından adli makamlara sevk edilen F.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.