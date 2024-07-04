Beşyol mevkisinde dün saat 13.37'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 AS-532 tipi helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Bornova'da başlayan yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü geçici olarak trafiğe kapatılmış, Beşyol ve Sarnıç mahallelerinde yaşayanlar tahliye edilmişti. İki mahallede toplam 7 ev yangından etkilenmiş ve hasar görmüştü.

Olayın ardından yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Editör: Mehrican Candemir