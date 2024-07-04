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Olayın ardından yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bornova 'da başlayan yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü geçici olarak trafiğe kapatılmış, Beşyol ve Sarnıç mahallelerinde yaşayanlar tahliye edilmişti. İki mahallede toplam 7 ev yangından etkilenmiş ve hasar görmüştü.

Beşyol mevkisinde dün saat 13.37'de çıkan orman yangın ına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 AS-532 tipi helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

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