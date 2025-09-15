İzmir’in Bornova ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı kent gündeminde tartışma yarattı. Manisa Yolu üzerinde yer alan yaklaşık 2 bin dönümlük alanda yapılan düzenleme ile zeytinliklerin konut alanına dönüştürülmesine izin verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan plan, Erzene Mahallesi’nin kuzeyi ile İstanbul Caddesi arasında kalan bölgede uygulanacak. Düzenleme kapsamında yaklaşık 1.250 konutun inşa edilmesi öngörülüyor.

Eşki düzenlemeye tepki gösterdi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, söz konusu düzenlemeye karşı çıkarak zeytinliklerin betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Eşki, altyapı yükünün yerel yönetimlere bırakıldığını ve Bornovalı vatandaşların hak kaybına uğradığını ifade etti.

Milletvekili Kaya’dan "hadsizlik" çıkışı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise Eşki’nin eleştirilerine yanıt vererek, planı savundu ve Eşki’nin açıklamalarını “hadsizlik” olarak nitelendirdi. Kaya, bakanlık yetkililerine yönelik üslubu eleştirerek planın İzmir’in ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu dile getirdi.

Tartışma sürüyor

Planın askıya çıkmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi itiraz sürecini başlattı. Yerel mahkemelerde hukuki sürecin devam edeceği öğrenildi.