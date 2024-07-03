Bornova’dan Kardeş Kent Bialystok’a Anlamlı Ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın kardeş belediyesi olan Polonya'nın Bialystok Belediyesi'nin kuruluş kutlamaları olan ‘Şehir Günleri’ne katıldı. Başkan Eşki, yıllar önce başlatılan kardeş şehir ilişkilerini daha güçlü Bornova hedefi doğrultusunda geliştirmek istediklerini belirtti.

Ekonomik ve sosyal ilişkiler güçleniyor

Ziyaretin amacı, iki kent arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve Bornova'yı uluslararası arenada daha tanınır hale getirmekti. Kültür, sanat ve spor gibi çeşitli alanlardaki projeler ve faaliyetler görüşüldü. Başkan Eşki, Bialystok'ta Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve ödül alan ulaşım, müzecilik, şehir planlaması ile ilgili çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla kurulan merkezdeki aile, çocuk ve okullara yönelik aktiviteleri de inceledi.

Bornova’nın tanınırlığı artıyor

Bialystok Belediye Başkanı Tadeus Truskolaski’yi 9 Eylül kutlamaları için İzmir’e davet eden Başkan Eşki, "Güçlü Bornova için çıktığımız yolda kentimizi uluslararası arenada tanınır hale getirmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bialystok’ta AB tarafından desteklenen ve ödül alan pek çok çalışmayı yerinde görme fırsatı bulduk. Bornovamıza yarar sağlayacak önemli temaslar gerçekleştirdik" dedi.

İki belediye arasındaki ilişkiler güçleniyor

Başkan Eşki’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Bialystok Belediye Başkanı Tadeus Truskolaski, "Burada bulunmanız nedeniyle çok mutluyum. İki kardeş belediye olarak ilişkilerimizin artarak devam etmesini diliyorum. Bir dahaki sefere Bornova’da görüşmek üzere" dedi.

Varşova Büyükelçiliği’ni ziyaret

Başkan Eşki, daha sonra başkent Varşova’ya geçerek Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’ı ziyaret etti. Görüşmede, Bornova’ya sanat, spor ve eğitim gibi alanlarda sağlanabilecek katkılar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Eşki’ye Polonya programında Başkan Yardımcısı Yusuf Ersel Tanrıöver, Dış İlişkiler Müdürü Erdem Muhtaroğlu ve Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli Göher Ekin Ograbek eşlik etti.