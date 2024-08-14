İzmir merkezli Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (Ne-Der) Başkanı Mustafa Özdemir ve Yürütme Kurulu üyeleri, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile bir araya geldi. Görüşmeye Belediye Başkan Yardımcısı Oya Atilla da katıldı.

Ne-Der'den eğitimde dijital dönüşüm vurgusu

Ne-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir, derneğin Şubat 2023'te kurulduğunu belirtti. Derneğin, eğitimci, araştırmacı, akademisyen ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen "Dijital Çağın Nitelikli Üretken Öğretmenini Yetiştirme Projesi"ni hayata geçirmeyi hedeflediğini ifade etti. Özdemir, derneğin, Türk Milli Eğitiminin ve mevcut öğretmen yetiştirme sisteminin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çeşitli illerde etkinlikler düzenlediğini belirtti.

Özdemir, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın, yerel seçimler öncesinde eğitim konusunda proje vaat eden ender siyasetçilerden biri olduğuna dikkat çekti. "Hazırlığı yıllar öncesine dayanan bu projenin tanıtımı ve uygulaması konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya büyük önem veriyoruz. Urla Belediyesi ve değerli başkanını Ne-Der’e paydaş olan yerel yönetimler arasında görmek istiyoruz" dedi.

Başkan Selçuk Balkan'dan destek açıklaması

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ne-Der’in “Dijital Çağın Nitelikli Üretken Öğretmenini Yetiştirme Projesi” kitapçığını incelediğini belirtti. Projeye destek verebileceklerini ifade eden Balkan, "Eğitimin her konudaki önemine inanan bir belediye olarak, bu projeyi ve işbirliği taleplerini değerlendireceğiz. Özellikle dezavantajlı gençlerimize yönelik hizmet veren Urla Gençlik Eğitim Merkezi (URGEM) gibi birimlerimizle hangi alanlarda işbirliği yapabileceğimizi netleştirmek amacıyla tekrar bir araya gelip bir protokol hazırlayabiliriz" diye konuştu.

Proje ve iş birliği detayları

Ne-Der’in projesinde, dijital teknoloji ve yapay zekanın üretime yönelik uygulamalı eğitimde kullanılmasına ve bu eğitimi verecek öğretmenlerin tam donanımlı olarak yetiştirilmesine öncelik verildiği belirtiliyor. Bu amaçla, Bornova Belediyesi işbirliğiyle başlatılan kursların diğer ilçelerde de talep doğrultusunda düzenlenmesi planlanıyor.