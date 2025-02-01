Bornova Belediyesi’nin bilimsel eğitim faaliyetleri kapsamında Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi / Genç Kaşifler Bilim Evi’nde düzenlenen Kış Bilim Kampı ve Güz Dönemi Fen Bilimleri Kulübü sona erdi. Programları başarıyla tamamlayan 223 öğrenci, düzenlenen törenle katılım belgelerini Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu’nun elinden aldı.

"Gençler için büyük bir fırsat sunuyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların bilimle erken yaşta tanışmasının önemine dikkat çekerek, “Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Bornova’nın çocukları ve gençleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bilimle iç içe büyüyen bir nesil yetiştirmek, ilçemizin ve ülkemizin geleceği için en büyük yatırım. Bilimle güçlenen çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

Matematik temalı kış bilim kampı büyük ilgi gördü

Her yıl yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen Kış Bilim Kampı, bu yıl “Bilimde Matematik” temasıyla gerçekleştirildi. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerini bilimle buluşturan dört günlük kamp kapsamında: Astronomi, biyoloji, fizik, paleontoloji, kimya, matematik ve teknoloji gibi disiplinlerde uygulamalı atölyeler düzenlendi. Öğrenciler bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken, eğlenceli öğrenme deneyimleri yaşadı. Büyük ilgi gören kampın benzeri Yaz Bilim Kampı adıyla yaz tatilinde tekrar gerçekleştirilecek.

Bornova’da bilimin kalıcı parçası haline geldi

14 Ekim – 27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Güz Dönemi Fen Bilimleri Kulübü, 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bilimsel düşünme ve araştırma alışkanlığı kazandırmayı hedefledi. 10 hafta süren eğitimlerde öğrenciler; Laboratuvar deneyleri ve modelleme çalışmaları yaptı. Uygulamalı bilim etkinlikleriyle bilgilerini pekiştirdi.

Fen Bilimleri Kulübü, her yıl Güz ve Bahar dönemlerinde düzenlenerek Bornova’daki bilimsel eğitimin kalıcı bir parçası haline geldi. Bornova Belediyesi, bilimle iç içe büyüyen nesiller yetiştirmek için bilim merkezlerinde düzenlenen etkinlikleri yaygınlaştırmaya devam edecek.