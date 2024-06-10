110 öğrencinin katıldığı turnuva, "10 yaş altı" ve "açık" olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. Turnuvada dereceye giren öğrenciler kupa, satranç takımı ve kitapla ödüllendirilirken, ilk 10'a girenlere madalya verildi.

"Zihinsel gelişime katkı olan kursları arttıracağız"

Ödül töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, satranç kurslarına katılan ailelere teşekkür ederek, "Çocuklarınıza, torunlarınıza çok değerli bir katkıda bulunuyorsunuz. Satranç, hayatımız boyunca stratejik düşünebilmemizi, doğru kararlar vererek başarılı işler yapmamızı sağlıyor. Zihinsel gelişimimize katkısı olan alanlardaki kursları hem arttırmak hem de yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.