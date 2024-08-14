Bornova Belediyesi, gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 14-18 yaş arası gençlere yönelik "Yapay Zeka ve Promt Mühendisliği Eğitimi" başlattı. Günümüzde hızla yaygınlaşan yapay zekanın etkili kullanımı ve doğru talimat verme disiplini olan promt mühendisliği üzerine odaklanan bu eğitim, 12 hafta sürecek.

Gençlerden ilgi yoğun

Eğitim kapsamında, yapay zekanın hangi alanlarda ve nasıl kullanılabileceği, gelecekte karşımıza hangi şekillerde çıkabileceği gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu programda, katılımcılar bireysel ve grup çalışmaları yaparak kendi projelerini yapay zeka araçlarıyla geliştirme fırsatı buluyor. Bornova Belediyesi, bu önemli eğitimi, Nitelikli Eğitim ve Üretken Öğretmen Yetiştirme Derneği işbirliği ile öğrencilere ulaştırıyor.

Geleceğin mesleği

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapay zeka eğitiminin geleceğin meslekleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Yapay zeka konusunda verilecek eğitimlerin, gençlerimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bornova Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.” dedi.