Konserler, dans gösterileri ve sergiler içeren program kapsamında kursiyerler, 25 Mayıs'tan 13 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerde sahne alacak.

Müzik ve Dans Gösterileriyle Başlangıç

Etkinlikler 25 Mayıs Cumartesi günü Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 18.30'da başlayacak. Tüm Bornovalıların davetli olduğu müzik dinletisinde piyano, keman, gitar, vurmalı çalgılar ve kanun kursiyerleri sahne alacak. 26 Mayıs Pazar günü ise yine aynı mekanda "Dans Gösterisi" düzenlenecek. Halk oyunları, zumba, Latin dansları ve bale kursiyerleri bu etkinlikte hünerlerini sergileyecek.

Haziran Ayında da Etkinlikler Devam Edecek

Haziran ayında da kursiyerler Bornovalıları sanatla buluşturmaya devam edecek. 10-14 Haziran tarihleri arasında el sanatları, resim, fotoğrafçılık, seramik ve çini bezeme kursiyerlerinin eserleri Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde sergilenecek. Sergi 16.00'da açılacak. 13 Haziran'da ise Çocuklardan Türküler Konseri, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den Davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları öğrendiklerini sergileme heyecanını yaşayan kursiyerleri izlemeye davet etti. Eşki, "Kursiyerlerimiz yıl boyunca büyük bir özveriyle emek harcadılar ve öğrendiklerini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorlar. Bu güzel etkinliklere katılarak hem kursiyerlerimizi motive edebilir hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz" dedi.

Etkinliklere Katılım Ücretsiz

Tüm Bornovalıların davetli olduğu etkinliklere katılım ücretsizdir. Etkinliklere katılmak isteyenler Bornova Belediyesi'nin web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.