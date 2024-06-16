3-6 yaş arası 513 çocuk, EVKA-3’teki Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen törende bir araya geldi. Karnelerini Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin elinden alan minikler, dans etme ve yüz boyama gibi etkinliklere katıldılar. Doğal malzemelerle hazırlanan dondurmaları Başkan Eşki'nin elinden alma keyfi yaşadılar.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde Tarihle Buluştular

İzmir'in tarihini 8.500 yıl öncesine kadar taşıyan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören sırasında çocuklar, kazı alanında gezerek tarih hakkında bilgi edindi ve karne hediyeleri ile sevindiler.

Başkan Eşki’nin Mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm çocuklara ve ailelerine keyifli bir tatil dileyerek, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin sunduğu imkanları geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti. Eşki, çocukların eğitimine yapılan yatırımların toplumun geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.