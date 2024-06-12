Bornovalı Miniklerin Karpuz Festivali Coşkusu

Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, miniklere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Pınarbaşı’nda düzenlenen Karpuz Festivali’nde çocuklar ve anneleri, çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Pınarbaşı’nda karpuz festivali şenliği

Pınarbaşı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi, Karpuz Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Minikler, palyaço eşliğinde dans ederek ve anneleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılarak eğlendi. Çizim, boyama ve makas becerilerini geliştiren çocuklar, festival boyunca bol bol karpuz yiyip karpuz suyu içtiler. Festivalin en özel anı, çocukların birlikte kestiği karpuz pastası oldu. Ayrıca, minikler kendilerine verilen karpuz tohumlarını toprakla buluşturup cansuyu verdi.

Miniklere büyük hizmet

Bornova Belediyesi, 12 farklı noktada hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri ile 3-6 yaş arası 500’den fazla çocuğa neşeli ve eğitici aktiviteler sunuyor. Bu tür etkinliklerle çocukların sosyal becerilerini geliştiren Bornova Belediyesi, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sağlıyor.