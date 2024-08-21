Bornova Belediyesi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi işbirliğiyle düzenlediği “Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi” etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getiriyor. Ağustos ayı boyunca her Perşembe gerçekleştirilen bu etkinliğin üçüncüsü, 22 Ağustos 2024 tarihinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda saat 21:00’de başlayacak.

Bilim dolu sohbetler

İlk iki etkinlik 8 ve 15 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Geriye kalan son iki etkinlik ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılacak. Her Perşembe akşamı saat 21:00’den gece yarısına kadar süren etkinlikte katılımcılar, bilim sohbetlerine katılma ve teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulacaklar.

İlgi çekici sunumlar

Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir bilim dalından uzman konuşmacılar seminerler veriyor. 22 Ağustos'ta Dr. Tülin Çetin “Küresel Isınmanın Biyoçeşitliliğe Etkisi” başlıklı sunumunu yapacak. 29 Ağustos’ta ise Dr. İpek Ürkmez, “Pilin Hikayesi” konusunu ele alacak. Önceki sunumlar arasında Dr. Tuncay Doğan'ın “Yıldızların Yapısı ve Evrimi” ve MSc. Aytekin Tan'ın “Antroposen: Geleceğe Dönüş” konulu sunumları ilgiyle izlenmişti.

Teleskoplarla derin uzay

Etkinlikte 5 adet teleskop kurulacak ve katılımcılar, Satürn Gezegeni, Andromeda Gökadası ve çeşitli yıldız kümelerini gözlemleyebilecekler. Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü öğrencileri, gözlemler sırasında katılımcılara rehberlik edecek. Ücretsiz ve herkese açık olan bu etkinlik, Bornovalılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bilime ilgi artırma hedefi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bilimi ve gökyüzünü halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin bilime olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz” dedi.