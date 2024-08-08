Filenin Sultanları, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele edecek. İtalya ile finale çıkma mücadelesi, 21.00’de Bornova Büyükpark’ta kurulacak dev ekranda canlı olarak izlenebilecek.

Başkan Eşki’den destek çağrısı

Tüm Bornovalıları bu önemli maçı dev ekranda izleyerek milli takımımıza destek olmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu tarihi anı hep birlikte coşkuyla izlemek ve Filenin Sultanları'na destek olmak için tüm hemşehrilerimizi Büyükpark’a bekliyoruz. Bu heyecanı birlikte paylaşalım” dedi.