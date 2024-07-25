Bornova’da her Muharrem Ayı'nda düzenlenen Geleneksel Aşure Günü Etkinliği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. Bornova Belediyesi'nin organizasyonunda 2 bin 500 Bornovalı, Kerbela şehitleri anısına aynı sofrada buluştu. Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kerbela'dan çıkarılacak iki önemli ders olduğunu vurgulayarak, "Bedeli ne olursa olsun doğrudan ayrılmamak ve iktidarın her şey olmadığını unutmamak" dedi.

Kerbela Şehitleri Anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

Bornova Belediyesi’nin Geleneksel Aşure Günü Etkinliği, 680 yılında Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 yakını anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Alevi Dedesi Haydar Yurdakul, aşure lokma duası okudu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve dernek temsilcileri, kazanın başına geçerek aşure karıştırdı. Sivas İmranlılar Derneği Semah Ekibi ise semah gösterisi sundu.

Duygusal anlar yaşandı

Önce Mesut Akbaba, Hüseyin Koçak ve Ali Onur Geyik, ardından Mustafa ve Müslüm Eke Kardeşler, sazları eşliğinde seslendirdikleri deyiş ve türkülerle alandaki Bornovalıların yüreklerine dokundu. Bu etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Kerbela, mazlumların zalimlere karşı başkaldırısını simgeler

Büyük aşure buluşmasında Alevi Güçbirliği Platformu adına konuşan Veli Zengin, Muharrem Ayı’nın Aleviler için önemine dikkat çekti. Zengin, "Bu ay, oruç ve matem ayıdır. Aşure, erdemli ve yiğit bir kahramanın, zalim diktatöre karşı onurlu bir şekilde ölmeyi seçtiği günün adıdır. Kerbela, mazlumların zalimlere karşı başkaldırısını simgeler. Biz Aleviler, yüzyıllardır çektiğimiz sıkıntılara ve baskılara karşı bu başkaldırıdan güç alırız. Hz. Muhammed, Hz. Ali ve İmam Hüseyin’in yolundan yürüyerek, zalime karşı direniriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki: "İki önemli ders var"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kerbela’dan çıkarılacak iki önemli ders olduğunu vurguladı: "Birincisi, bedeli ne olursa olsun doğrudan ayrılmamak. Kerbela’da şehit edilenler, doğruluk uğruna canlarını verdiler, bükülmediler, eğilmediler ve tarih onları asla unutmadı, unutmayacak. Onları katledenlerin isimleri ise tarihin kara sayfalarında kalacak. İkincisi de iktidarın her şey olmadığını unutmamaktır. İktidar hırsı, doğruluğu unutturur ve sonunda mutlaka hata yaptırır. Yakın tarihimizde Bosna’da, bugün Filistin’de olduğu gibi ne yazık ki benzer mücadeleler devam ediyor. Ben yöneteceğim, tek doğru, tek güç, tek adam benim diye hareket edenler sonunda kaybetmeye ve halka yenilmeye mahkumdur. İktidar hırsına yenilmemek, demokrasiden ve birlikte yönetmekten geçer" dedi.

Sokak hayvanlarına dikkat çekti

Başkan Ömer Eşki, TBMM’de komisyonlardan tartışmalar içinde geçen sokak hayvanları ile ilgili gelişmelere de değinerek, "Sokak hayvanlarına yapılan zulme de direnmeliyiz. Bunun için önce insan olmak gerekiyor. Bunun tek yolu eğitimden geçer. Çocuklarımızı eğitirken doğaya, çevreye, hayvanlara ve insanlara saygılı olmayı öğretmeliyiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi intikam hırsıyla değil, sevgiyle ve barışın diliyle yetiştirmeliyiz. Ancak bu şekilde daha güzel bir dünya yaratabiliriz" şeklinde konuştu.