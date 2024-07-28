Bornovalılar Geleneksel Etkinlikte Buluştu

Bornovalılar, Gökdere Köyü’nde düzenlenen Geleneksel Aşure Etkinliği’nde bir araya gelerek Muharrem Ayı'nın manevi atmosferini paylaştı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

Önemli isimler etkinlikte yer aldı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile birlikte etkinliğe katıldı ve aşure kazanının başına geçti. Etkinlik, Bornova Alevi Güç Birliği Platformu iş birliğiyle düzenlendi ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve muhtarlar da katılım gösterdi.

Etkinliğin başlangıcı ve dini anma

Kerbela’da katledilenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Alevi Dedesi Veli Zengin’in okuttuğu aşure duasının ardından konuklara aşure dağıtıldı. Bölgenin geleneksel tatlarından keşkek ikramı da yapıldı. Saz eşliğinde deyişler ve türküler söylendi, Gökdere Köyü Semah Ekibi bir semah gösterisi sundu.

Başkan Eşki'den birlik mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada seçimlerden önce Gökdere’ye verdiği destek sözünü hatırlattı ve şunları söyledi: “Bu Muharrem Ayı’nda da Bornova’nın çeşitli noktalarında olduğu gibi burada da aşure kazanlarımızı kaynattık. Burada olmamızın tarihsel bir anlamı da haklıdan, mazlumdan yana olmak ve gerektiğinde her türlü bedeli ödemeyi göze almaktır. Bugünün şartlarında anlamı ise haklıyı savunmaya devam etmek, bu mücadeleyi sürdürmek ve bir araya gelmek. Bir araya gelmek aslında birçok sorunu başlamadan çözmektir. Bir araya gelmek istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak, birbirini tanımak ve sevgiyi çoğaltmaktır. Bunun için biz daha çok bir araya geleceğiz. Acıların yanı sıra sevgimizi de paylaşarak büyüteceğiz.”

Veli Zengin'den kerbela mesajı

Bornova Alevi Güç Birliği Platformu adına konuşan Veli Zengin, Hz. Muhammed’in; “İki göz vardır kör olmaz. Biri vatanını bekleyip nöbet tutan, diğeri ise Allah Rızası için gözyaşı dökenlerdir” sözünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Allah’a muhabbet arttığında hüzün de artar. Hüzün bizi Allah’a yakınlaştırır. Kerbela nefretin, ayrımcılığın, intikamın adı değildir. Kerbela, manevi şemsiyenin altında bir olup insanlığı sevgiyle kucaklamanın adıdır.”

Mahalle Muhtarından teşekkür

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte konuşan Gökdere Mahallesi Muhtarı Durmuş Kayın, köy halkı olarak büyük bir heyecan içinde olduklarını belirterek, etkinliği gerçekleştiren Bornova Belediyesi’ne, Başkan Ömer Eşki’ye ve destek veren tüm derneklere teşekkür etti.