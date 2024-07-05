Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 bin Müslüman'ın hayatını kaybettiği katliam bir kez daha anıldı. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler" adlı sergi ve Srebrenitsa'da yaşanan trajediyi konu alan 'Aida' filmi gösterildi. Anma töreninde katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve Türkiye ile Bosna Hersek'in ulusal marşları okundu.

8 bin 372 insanın vahşice katledildi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, törende yaptığı konuşmada Srebrenitsa Katliamı'nın insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu vurgulayarak, "Bu acıyı yüreğimde hissediyorum. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in ‘Unutulan soykırım tekrarlanır’ sözünü hiç aklımızdan çıkarmayacak, yaşananları unutmayacağız" dedi.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz ise, soykırımın ardından insanlığın ders çıkarmadığını ve acının unutulmadığını belirterek, "8 bin 372 insanın vahşice katledilmesiyle sonuçlanan bu elim olayı unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.