1. Forum Bornova: Modern alışveriş ve eğlence merkezi

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Özellikler: İzmir’in ilk açık hava alışveriş merkezi olan Forum Bornova, ulusal ve uluslararası markalar, 7 salonlu sinema, açık ve kapalı otopark seçenekleri sunar. Ayrıca, çeşitli kafe ve restoranlarla eğlenceli bir alışveriş deneyimi sağlar.

2. Homeros Vadisi: Doğayla iç içe bir kaçış

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Özellikler: Homeros Vadisi, doğa severler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Vadi, toplamda 7 km uzunluğundadır ve içinde bir mağara bulunur. Piknik alanları, göletler ve çeşitli ağaçlar ile doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Giriş tamamen ücretsizdir.

3. Çiçekliköy ve Yakaköy: Huzurlu köy atmosferi

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Özellikler: Manisa – İzmir karayolu üzerinde bulunan bu köyler, Boşnaklar tarafından kurulmuştur ve günübirlik geziler için ideal bir seçenektir. Rengârenk çiçekler, çam ağaçları ve temiz hava ile huzurlu bir atmosfer sunar. Kahvaltı salonları ve piknik alanları mevcuttur.

4. Yeşilova Höyüğü: Tarihin derinliklerine yolculuk

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Özellikler: M.Ö. 6500 – 4000 yılları arasına tarihlenen Yeşilova Höyüğü, Neolitik ve Kalkolitik Çağlardan kalma eserlerle zengin bir tarih sunar. Höyüğün toplam alanı 70 dönümdür ve çakmak taşları, mühürler ve günlük kullanım eşyaları sergilenmektedir. Giriş ücretsizdir.

5. Âşık Veysel Rekreasyon Alanı: Büyük bir eğlence ve dinlenme alanı

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Özellikler: 231 bin metrekarelik bu büyük park, 1500 metrekarelik yapay gölet, basketbol ve tenis sahaları, futbol sahası, amfi tiyatro, buz sporları salonu, çocuk oyun alanları ve dinlenme terasları gibi olanaklar sunar. Giriş ücreti bulunmaktadır.

6. Küçükpark ve büyükpark: Sosyal ve dinlenme alanları

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Özellikler: Küçükpark, gençler ve üniversite öğrencileri arasında popülerdir, çok sayıda kafe ve eğlence mekânı içerir. Büyükpark ise dinlenmek ve sosyal aktiviteler için ideal bir mekândır, ayrıca restoran, kafe, düğün salonu ve tiyatro salonu gibi olanaklar sunar.

7. Arkas Deniz Tarihi Merkezi: Denizcilik tarihinin izinde

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Özellikler: 2012 yılında açılan müze, gemi maketleri, antika gemiler ve tablolarla denizcilik tarihine ışık tutar. 123 tablo, 127 parça gemi antikası ve 112 gemi maketi sergilenmektedir. Giriş ücretsizdir.

8. Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi: Geleneksel mesleklerin sergilendiği yer

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Özellikler: Eski bir sirke ve turşu yapım atölyesi olarak bilinen bu müze, geleneksel meslekleri ve el sanatlarını sergiler. Giriş ücreti vardır.

9. Santa Maria Katolik Kilisesi: Tarihi bir dini yapı

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Özellikler: 17. yüzyılda inşa edilmiş bu kilise, Meryem Ana’yı onurlandırmak amacıyla yapılmıştır. İç mekanında Antik Çağ mimarisi ve ince el işleri görülebilir. İbadete açıktır.

10. Mattheys Köşkü: Tarihi bir eser

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Özellikler: 1780 yılında İngiliz John Maltass tarafından inşa edilen bu köşk, 1922 yılında Atatürk’ün ziyaret ettiği bir yerdir. Restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, tarihi bir mekan olarak kullanılmaktadır.

11. Pierre Pagy Köşkü: Tarihi bir yapı

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Özellikler: 1800’lü yıllarda inşa edilen köşk, Pierre Pagy’nin torunu tarafından kullanılmaktadır. Fransız devrimi sonrası Bornova'ya yerleşen ailenin önemli bir yapısıdır.

Bornova nerede?

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Bornova, İzmir şehir merkezinin 5 km doğusundadır. Doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Buca, batısında Bayraklı ve Konak, kuzeybatısında Karşıyaka ve Menemen, kuzeyinde ise Manisa illeri yer alır.

Bornova, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile zengin bir gezilecek yerler listesi sunar. İzmir gezinizde mutlaka Bornova’yı da ziyaret etmenizi öneririm!