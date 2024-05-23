Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gün doğarken başladığı mesaisinin etkilerini eski köy yerleşimlerinde de göstermeye başladı. Muhtarlar ve bürokratlarla birlikte sabahın erken saatlerinde yaptığı incelemelerde, eksiklikleri ve aksaklıkları hızla belirleyip çözümler üreten Başkan Eşki, kırsal mahallelerde de dönüşümü başlattı.

Eğridere Mahallesi’nde, Bornova Belediyesi’ne ait olan ve köy kahvesi olarak kullanılan binanın tehlike arz eden bahçe duvarı, anında yıkılıp yeniden yapıldı. Bornova’nın kent merkezine yakın köy yerleşimlerinden olan Eğridere’de, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların taleplerini de alan Başkan Eşki, aciliyet sırasına göre çalışmaları başlattı.

Köylere hizmet atağı

Başkan Ömer Eşki, sorunları yerinde tespit edip, çözümleri Bornovalılarla birlikte geliştirme anlayışıyla Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Eğridere, Gökdere, Karaçam, Kavaklıdere, Kayadibi, Laka, Sarnıç, Yaka, Kurudere gibi eski köy yerleşimlerinde incelemeler yapmaya başladı. Bu bölgelere merkezdeki hizmetlerin aynısını ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Eşki, tüm eski köy yerleşimlerine yapacağı ziyaretleri programladığını söyledi.

Hızlı ve etkin çözümler

Başkan Eşki, muhtarlar ve köylülerle birlikte yaptığı incelemelerde yatırım ve hizmet taleplerini yerinde görüp hızlı çözümler sunduklarını ifade etti. "Güne erken başlamamızın nedeni, hizmetleri hızlı bir şekilde Bornovalılara ulaştırmaktır" diyen Eşki, güçlü bir Bornova oluşturmak için kaybedecek vakitlerinin olmadığını vurguladı. Eşki, “Bu çalışma sistemimiz tüm Bornovalılar tarafından çok beğenildi ve bu sayede çok hızlı yol kat ediyoruz” dedi. Eğridere’deki kahve duvarından Çamiçi’ndeki muhtarlık binasına kadar tüm talepleri bekletmeden yerine getirdiklerini belirtti.