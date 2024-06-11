Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), sahnelediği başarılı oyunlar ve kazandığı ödüllerle ülke gündeminde yer alırken, tiyatro sevgisini yaygınlaştırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, belediye personelinden oluşan bir grup, "Manastır Kuşları" oyunuyla sahneye çıkarak büyük beğeni topladı.

Manastır Kuşları

Bornova Belediyesi çalışanları Aziz Ünal, Dilşah Karayel, Eda İkizoğlu, Erhan Karataş, Murat Sencer Aydoğan, Özgür Aktan, Seda Türkyılmaz, Serhat İlhan, Sevda Öncü, Sibel Özelli Sever, Uğur Umut Tezel ve Yasemin Özkaya'dan oluşan grup, BBŞT’nin usta oyuncularından aldıkları kurs sonrası Hristo Boytchev’in ünlü "Manastır Kuşları" oyunuyla izleyici karşısına çıktı. Oyunun uyarlama ve yönetimini Polat İnangül üstlendi.

Harika bir dünyanın arayışı

Oyun, yaşlı bir psikiyatri doktorunun anılarını canlandırıyor ve Balkan Savaşı sırasında, dağların arasında kaderine terk edilmiş bir manastırdan bozma psikiyatri kliniğinde geçiyor. Altı deli ve ilginç doktorları, manastırın bahçesine düşen bir sandıkla gelişen olayları anlatan oyun, büyük bir hayal ve paranoya içinde harika bir dünyayı arayışın öyküsünü sahneliyor.

Görsel ve teknik destek

Dekor tasarımını İlker Şahin, kostüm tasarımını Eylül Cömert, ışık tasarımını Ercan Gülmez ve afiş tasarımını Bertan Akın’ın yaptığı oyun, dört kez sahnelendi ve izleyiciden tam not aldı. Bornova Belediyesi personelinin bu başarılı performansı, tiyatro sevgisinin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı.

Bu etkinlik, Bornova Belediyesi'nin sanat ve kültüre verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Oyunun ardından gelen olumlu tepkiler, belediyenin bu tür faaliyetlere devam edeceğinin sinyalini verdi.