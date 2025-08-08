Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminden En Çok Etkilenen İzmir Bornova Havzası'nın Yerbilimsel Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin yürütücülüğünü DEÜ Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Göktuğ Drahor üstlenirken, araştırmacı ekipte Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğ Öner ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Karadaş da yer aldı.

Hasarın nedeni bilimsel verilerle tespit ediliyor

Proje kapsamında, 30 Ekim 2020’deki Sisam (Ege Denizi) depreminde en çok hasar gören yerlerden biri olan Bornova Havzası’ndaki yapısal hasarların, zemin ve tektonik yapı özellikleriyle ilişkisi bilimsel yöntemlerle incelendi. Özellikle Bayraklı bölgesinde çok sayıda binada doğrudan yıkım ve ağır hasar meydana geldiği belirtilirken, bu durumun zeminin jeolojik yapısından kaynaklı olabileceği değerlendirildi.

Proje çerçevesinde havzada sismik yansıma, elektrik özdirenç tomografisi, yapay uçlaşma tomografisi ve uzamsal özilişki gibi çeşitli yerbilimsel yöntemler uygulandı. Bu yöntemlerle elde edilen verilere göre dört farklı noktada sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.

1950’lerden bu yana en derin sondajlar yapıldı

Prof. Dr. Ertuğ Öner, yapılan sondajlarla çok katlı yapıların yoğun olduğu alanlardaki çökel tabakaların kalınlığının ve altında yer alan anakaya karakterinin detaylı şekilde belirlendiğini ifade etti. Sondajlar, bölgede 1950’lerden bu yana yapılanlardan daha derinlere inerek zeminle ilgili kapsamlı bilgi sağladı.

Kentsel yapılaşma için kritik veriler sunulacak

Elde edilen veriler, Bornova Havzası’nda olası yeni yapılaşmalar için yer seçimi, zemin etüdü ve yapı güvenliği açısından önemli bilimsel çıktılar sunuyor. Projenin sonucunda, kent planlamasında dikkate alınması gereken jeolojik riskler daha net bir şekilde ortaya konulmuş olacak.

Geniş katılımlı araştırma kadrosu görev aldı

Projenin akademik kadrosunda Prof. Dr. Ertuğ Öner ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Karadaş’ın yanı sıra Doç. Dr. Serdar Vardar, Doç. Dr. Rifat İlhan, Doç. Dr. Meriç Aziz Berge, Dr. Caner Öztürk, Dr. Özlem Karagöz Tan, Doç. Dr. Onur Tan, Sungur Kedek, Prof. Dr. Hiroaki Yamanaka ve Doç. Dr. Ökmen Sümeryer gibi uzmanlar yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da proje araştırmacılarını tebrik ederek bilimsel katkılarından dolayı başarılar diledi.