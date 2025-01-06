Bornova Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımı iyileştirmek için başlattığı yol çalışmalarına Atatürk Mahallesi’nde devam ediyor. 911 Sokak’ta yapılacak asfaltlama çalışmaları, kazıların ardından vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda önceliklendirildi.

Vatandaşların talepleri hızla karşılanıyor

Başkan Ömer Eşki, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte 911 Sokak’ta incelemelerde bulundu. Bölgedeki kazıların ardından oluşan bozuk yolların tamamen sökülerek yeni asfaltla kaplanacağını belirten Başkan Eşki, sürecin 10 gün içinde başlayacağını ifade etti. Eşki, “Bölgedeki kazı çalışmalarının ardından vatandaşlarımızdan bu yolun yenilenmesi konusunda yoğun talep aldık. Fen İşleri ekibimizle hızla harekete geçerek bu projeyi önceliklendirdik” diye konuştu.

8 metre genişliğinde konforlu ulaşım

Belediye ekipleri, toplamda 1100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolu tamamen yenileyecek. Çalışmalar kapsamında bozuk zeminler sökülerek yerine modern asfalt dökülecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Atatürk Mahallesi’nin en yoğun kullanılan sokaklarından biri olan 911 Sokak daha güvenli ve konforlu bir hale gelecek.