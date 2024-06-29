Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplumun değişen ihtiyaçlarına göre altyapı yatırımlarını yapmanın önemine dikkat çekerek, “Elektrikli araçların kullanımı ülkemizde giderek artıyor. Vatandaşlarımız da bizden şarj istasyonlarının kurulması konusunda destek istedi. Bornova Belediyesi olarak hemen hazırlıklarımızı yaptık. En kısa süre içinde pek çok noktada şarj istasyonları hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Bornova Belediyesi belirlenen noktalarla ilgili teknik izinlerini alıp altyapılarını hazır hale getirecek, ardından da ihaleye çıkacak. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan proje sayesinde Bornovalılar elektrikli araçlarını evlerinin yakınındaki bir istasyonda rahatlıkla şarj edebilecek.