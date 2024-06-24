Bornova Belediyesi, Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğindeki 14 dönümlük alanda TIR garajı düzenlemesi yapıyor. Bu düzenleme ile şoförlerin araçlarını park edebileceği, yiyecek, içecek, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan yaratılırken, yol kenarlarına yapılan gelişigüzel parklar engellenerek trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bornova Belediyesi, Işıkkent bölgesinde esnaf ve nakliye şirketlerinin sık sık dile getirdiği TIR garajı ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğindeki 6108/1 sokağa paralel konumda bulunan 14 dönümlük arazi, TIR garajı haline getirilecek. Şoförlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duş ve tuvaletler yapılacak, ayrıca bir kafeterya da açılacak. Aynı anda 100 aracın park edebileceği şekilde düzenlenecek alanda, günlük 800 aracın giriş çıkış yapması bekleniyor.

Trafik rahatlayacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Kara Nakliyeciler Sitesi ve çevresindeki otopark sorununu çözmek için önemli bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Bu bölge Bornova’nın, hatta İzmir’in Türkiye’ye açılan kapısı. Her gün binlerce TIR buraya gelip yüklerini bırakıyor. Buradan aldıkları yükleri de tüm Türkiye’ye dağıtıyor. Bölgenin tamamı bir TIR otopark alanına dönmüş durumdaydı. Işıkkent, Pınarbaşı, Mevlana, Doğanlar’da TIR’lar otopark olarak sokaklarımızı kullanıyorlardı. Bu bölgedeki 14 dönüm araziyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak fikir üreterek TIR garajına çevirmeye karar verdik.

Hem buraya gelen şoförlerimizin gece TIR’larında kalırken tuvalet, duş, kafeterya ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan olacak hem de sokaklarımızı TIR’ların otopark işgalinden kurtarmış olacağız. Çok yakında Bornova Belediyesi olarak Işıkkent’te açacağımız TIR garajıyla sokaklarımızdaki TIR işgallerine son vereceğiz. Buraya gelen şoför arkadaşlarımız için de rahat bir ortam sağlayacağız" dedi.