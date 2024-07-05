Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent ziyaretinde bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına odaklandı ve bölgede gerçekleştirilecek yeni yatırımları duyurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent ziyaretinde bölge halkının beklentilerini karşılamak üzere çeşitli yatırımların planlandığını açıkladı. Başkan Eşki, kendisine “Seni tanıyor, sana güveniyoruz. Burada kadınların spor yapacağı bir yer istiyoruz” diyen Işıkkentli kadınların isteklerine cevap vererek, içinde spor, hobi ve beceri kurslarının bulunacağı yeni bir merkezin kurulacağını duyurdu.



Kent Market projesi kapsamında, bölgedeki tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir alışveriş merkezinin açılacağı belirtildi. Projenin hayata geçirileceği nokta, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TANSAŞ Şubesi'nin bulunduğu yer olacak.



Başkan Eşki, Arap Deresi üzerindeki tarihi köprünün restorasyon çalışmalarını denetleyerek, bölgenin tarihi dokusunu koruma ve turizm potansiyelini artırma hedeflerini “Işıkkent, Bornova’nın eski yerleşimlerinden biri. Mimari olarak Mostar Köprüsünü andıran bu köprüyü yeniden canlandırıp, bir turizm öğesi olarak geri kazanacağız. Bornova’nın her köşesindeki tarihi dokuyu korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz” şeklinde vurguladı.

Atıl durumda olan binaların değerlendirileceğini belirten Başkan Eşki, bir binanın eğitim amaçlı olarak kullanılacağını, diğerinde ise kadınlar için hobi beceri kursları ve spor salonu düzenleneceğini açıkladı.

Işıkkentli kadınlar, yapılan ziyaret ve projeler için Başkan Eşki'ye teşekkür ederek, kendilerine duyulan güvenin ve yapılan çalışmaların memnuniyetle karşılandığını ifade ettiler.